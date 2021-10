Sortir en région: mardi 14 janvier

CALVADOS

A l'occasion de la journée Sommeil du 28 mars 2014, le CHU de Caen organise un concours photo.

La date limite d'inscription est fixée au 31 janvier, bonne chance !





« Je me sens bien », de la danse hip hop au préau à Vire.

Dans notre société qui prône le culte de la beauté, la chorégraphe Séverine Bidaud nous fait partager sa vision de la vieillesse et les défis à relever face à une société d’exclusion. Avec six danseuses hip hop, elle esquisse avec tendresse, nostalgie et humour, six portraits de femmes qui voient poindre les effets du temps sur leur corps.

C'est ce mardi soir à 20h30.





Match important de hockey demain mercredi avec le derby normand Caen/ Rouen. En plus, les jeux équestres mondiaux sont les invité d’honneur du match. Des jeux et de nombreux cadeaux a gagner. Venez nombreux encourager les DRAKKARS contre les Dragons demain mercredi à 20h à la patinoire cane la mer!

MANCHE

Le cinéma Le Long-Court et la junior association Les sentiers de la mémoire s'associent pour la 2nd édition du prix Ciné... ma mémoire à Coutances. 4 films sont en compétition.Plus d'infos sur www.sentiersdelamemoire.org et sur www.lelongcourt.fr





Ce mardi soir à Cherbourg, la voix humaine. Cette œuvre de Francis Poulenc a été composée en 1958, sur un livret de Jean Cocteau. C’est donc un opéra de poche pour une voix que Camille Poul a souhaité nous faire partager. Cette tragédie lyrique en un acte a la forme d’un monologue et se passe au téléphone. Il fallait bien les qualités vocales et les talents d’actrice de cette jeune et pétillante soprano pour faire vivre et interroger cette œuvre singulière. Ca se passe ce soir à 19h30 au foyer du théâtre à l'italienne de Cherbourg.





Un concert déjanté ce mardi soir à Coutances. L'octet nantais "Les 5000 doigts du Docteur K" propose une rencontre drôle et populaire entre le jazz et l'univers "déjanté" des cartoons. Mixant avec jubilation le swing-jazz et la musique classique, détournant les compositions des années trente et quarante qui illustraient les dessins animés de Tex Avery, ils "habillent" en direct, avec une bonne dose d'humour et une réjouissante énergie, les exploits de Droopy, Bugs Bunny, Daffy Duck ou Betty Boop.

A voir et à goûter... pour le plaisir. Ce sera à 19h30 au théâtre municipal de Coutances.

ORNE

Pour les fans de cubisme, assistez demain mercredi après-midi à la conférence sur « Le portrait et l'autoportrait chez Pablo Picasso », par Marie-Pierre RAFFIN enseignante en histoire de l'art et plasticienne. Ce sera à 14h 30 salle baudelaire à Alençon.



Venez ce mardi soir voir le spectacle « Jack l'éventreur » par la compagnie Dodeka à la ferté macé. « La figure de Jack l’Eventreur est absolument légendaire. Nul ne l’a jamais vu, ou plutôt les personnes qui l’ont vu n’ont jamais pu le décrire car on n’a retrouvé que leur corps, horriblement mutilé. » Il y a d’abord le texte : une série d’articles rédigés par Robert Desnos, publiés en 1928 dans le journal « Paris Matinal » et consacrés au célébrissime tueur où l’auteur, grâce à une mystérieuse rencontre, mène l’enquête sur les crimes commis par l’assassin. Et il y a aussi cette mise en scène audacieuse et brillante, bien que reposant essentiellement sur l’obscurité. Les jeux de lumières, les sons et les formes des corps qui apparaissent et disparaissent nous amènent à tendre l’oreille, attentifs, curieux ou effrayés. RDV ce soir à 20h30 salle Gérard Philippe à La Ferté Macé.