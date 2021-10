Une jeune femme de 20 ans décède dans une collision à Folligny

Une violente collision s'est produite en début d'après-midi sur la D231, reliant la commune de Saint-Jean-des-Champs et Hocquigny, au lieu-dit La Pestel, entre une voiture et un poids lourd. Selon des témoins, "le véhicule n'était plus qu'un tas de débris sur le bas-côté", rapporte la Manche Libre.

Les secours ont tenté de réanimer la jeune conductrice de 20 ans mais en vain. C'est le premier décès sur les routes de la Manche en 2014.