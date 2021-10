Caravane Solidaire gagne son pari à Perseigne

Le pari est gagné pour les Alençonnais de "Caravane Solidaire". Ils quitteront vendredi le quartier de Perseigne à Alençon, pour un périple jusqu'en Syrie afin de convoyer 2 ambulances et 1 camion-ambulance avec 30m3 de vêtements, lait pour bébé. 30 autres m3 seront acheminés par les docteurs syriens de France pour venir en aide aux réfugiés.

L'Orne s'est fortement mobilisée avec des dons d'Alençon, de L'Aigle, d'Argentan, et encore dimanche, 2 camions de vêtements neufs, arrivés de Flers. La mobilisation a également été forte sur Le Mans et Dreux.

La caravane partira avec 15.000 euros pour acheter de la nourriture en Turquie, et la distribuer dans les camps de réfugiés.

Mais le plus difficile reste à faire : acheminer les ambulances et toute la collecte jusqu'en Syrie où la situation est de plus en plus compliquée. Les Aalençonnais espèrent atteindre la ville d'Alep.