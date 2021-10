3 permis confisqués dans le nord-Cotentin

En cinq heures, les conducteurs ivres au volant se seront succédés dans le nord-Cotentin, dimanche 12 janvier.

Parmi eux, un automobiliste récidiviste contrôlé à Cherbourg à 6h50 avec 1,90 gramme d'alcool par litre de sang. De plus, il roulait sans assurance et avec une carte grise non mise à jour. Il sera convoqué devant la justice pour répondre de ces faits.

Deux heures plus tôt, à 4h50, les gendarmes avaient déjà contrôlé à Barneville-Carteret un homme qui roulait avec 0,94 g/l.

Enfin, un automobiliste a provoqué seul un accident de la route matériel, à Couville, vers 10h30. Il avait 1,30 g/l.

Ces trois conducteurs se sont vus confisquer leurs permis de conduire.