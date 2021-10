Coutances : 2ème édition du prix Ciné... ma mémoire

Il s'agit d'un parcours mémoriel et historique dévoilé à travers quatre films. Les spectateurs vont pouvoir voter pour le film de leur choix. Le premier film est "La nostalgie de la lumière" de Patricio Guzman. Il évoque la dictature chilienne sous Pinochet. Il sera projeté le jeudi 16 janvier à 20h30 au Long-Court.



Les trois autres films sont "Les jours heureux" de Gilles Perret (jeudi 6 février à 20h30), "Les sentiers de la gloire" de Stanley Kubrick (jeudi 20 mars à 20h30) et "Le médecin de famille" de Luzia Puenzo (jeudi 24 avril à 20h30).



La remise du prix s'effectuera le jeudi 15 mai à 20h30 à l'occasion de la projection d'un film hors compétition.



Retrouvez toutes les infos sur www.lelongcourt.fr et sur www.sentiersdelamemoire.org



Ecoutez, Jean-Louis Sion, Président de l'association Les sentiers de la mémoire.

