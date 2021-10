Sortir en région: lundi 13 janvier

CALVADOS

Demain mardi soir, symphonie commentée accessible dès 10 ans à la renaissance à Mondeville. Comprendre pleinement la construction et l’architecture d’une des œuvres du répertoire, et ses principes de composition : tel est le projet mené par l’Orchestre Régional de Basse-Normandie avec Jean-François Zygel.

Après Schubert la saison dernière, c’est la Symphonie n°25 K. 183 en sol mineur qu’ils ont choisi de nous faire découvrir. C’est une œuvre de jeunesse de Mozart (il a 17 ans quand il l’écrit), mais aussi son premier chef-d’œuvre, un modèle de symphonie classique en quatre mouvements. Ce sera demain à 20h30.



A la comédie de Caen, venez voir Tristesse animal noir. Dans l'idéal, les protagonistes seraient tous amis pour la vie. Mais leur barbecue dans la forêt, un soir d'été torride, révèle peu à peu ambiguïtés et rancoeurs. Pendant leur sommeil, une brindille propage un incendie, donnant lieu à l'une des scènes majeures du théâtre contemporain. Il y a des représentations toue la semaine. Ce lundi soir, demain mardi et vendredi à 20h30, mercredi et jeudi à 19h30.

MANCHE

Petites virtuosités variés: de la danse au Théâtre Roger Ferdinand de Saint Lô. Une représentatation par les Danseurs de l'Opéra de Paris. C'est à 20h30





A Bréhal, il y a un cours de généalogie ce lundi après-midi. Remontez dans les méandres de vos familles pour vous trouver des ancêtres inédits ! C'est à l'espace Marcel Launay à 14h pour les débutants et 16h pour les confirmés.





L'Association Espace Rando à Saint Pair sur mer vous invite demain mardi après midi à une rando. . Après-midi de Saint-Pair à Hacqueville. Départ à 14h, Place de la Liberté à Saint-Pair. 2 €. Galette des Rois au retour.

ORNE

L'Association des Paralysés de France depuis 2009 a créé un baromètre permettant de mesurer l'avancée de la mise en accessibilité en France. Il consiste en un classement des 96 chefs-lieux départementaux selon leur degré d'accessibilité. Alençon, lors de la dernière édition du baromètre (2012) était classé 92 éme sur 96 :

Une action de sensibilisation est donc organisée mercredi à partir de 14h30 à Alençon sur la place de Magdeleine .

L'association tiendra un stand , ils proposeront aussi aux personnes valides de franchir le parcours d'accessibilité qu'ils ont créé afin de montrer les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes à mobilité réduite. Les passants pourront participer au Quizz d'accessibilité ( lots à gagner ) .