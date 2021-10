Vos idées de sorties du week-end des 11 et 12 janvier

MANCHE



L'Association Avicole de la Baie du Mont Saint Michel et de ses Environs organise sa 4ème exposition nationale d'aviculture samedi et dimanche à la Salle du Haras, Rue Jacques Anquetil à Avranches. L'entrée est de 2 euros, gratuit pour les moins de 15 ans. Un jury de 14 personnes fera le classement du concours. 380 animaux sont à vendre.

Les stagiaires du groupe Elan's, du GRETA de Granville, organisent le 1er forum des associations de Donville. Celui-ci se déroule samedi de 10h à 18h. L'événement a lieu à la salle des fêtes de Donville-les-Bains. De nombreuses associations présentent au cours de ce forum leurs activités et quelques unes d'entre elles feront des démonstrations.

A Saint-Lô samedi, il y a un stage de danses du Pays de Galles et de danses keili. C'est organisé par Saint-Lô animations loisirs samedi de 14h30 à 18h. Les inscriptions se déroulent en ce moment.

Pour la première fois, Tendance Ouest organise un grand casting gratuit dans le cadre de sa prochaine campagne de communication en Normandie.Si vous souhaitez y participer, rendez-vous dés maintenant sur tendanceouest.com pour remplir le formulaire d'inscription et n'oubliez pas d'y joindre vos photos. Vous avez jusqu'à lundi pour vous inscrire.

Aj Ackett Normandie, le site à sensations de Normandie au viaduc de la souleuvre reste ouvert le samedi durant l'hiver, pour la deuxième année. Et selon Christian Ferrier, le reponsable du site, l'ambiance est différente durant l'automne et l'hiver. Toutes les informations sur www.ajhackett.com

CALVADOS

Dimanche, journée randonnée pour les VTT, cyclo et pédestre. Au départ de la salle des fêtes du Mesnil Eudes plusieurs circuits sont proposés : 25 et 50 kms de route pour les cyclos, 25 et 35 kms pour VTT, 10 kms pour la randonnée pédestre.Venez nombreux vous défouler à votre rythme.



Venez découvrir ou redécouvrir des classiques de Disney à l'UGC Ciné-Cité de Mondeville au tarif de 5.70€ et 4€ pour les moins de 14 ans. Il y a notamment Blanche Neige et les 7 nains projeté samedi et dimanche à 10h40, 12h30 et 15h40.

Les soldes d'hiver ont démarré mercredi et ce pour une durée de 5 semaines. Vous allez pouvoir faire de nombreuses affaires dans les commerces près de chez vous entre -10 et -50% lors de la première démarque. Exceptionnellement les commerces de la ville de Caen seront ouverts ce dimanche. Plus d'infos sur vitrines-caen.fr



ORNE



Samedi l'Office de Tourisme de l'Orne vous invite à une conférence gratuite sur la seconde guerre mondiale. C'est à Alençon, vous pouvez retrouvez d'autres expos sur ornetourisme.com



L'asso la classe de Saint Hilaire sur Risle vous propose son premier concert 2014 samedi : Le Massey Ferguson Memorial rock-country. Leur force : des compositions entêtantes servies par une bande de rockers. L'entrée est de 10€ avec une boisson, tarif réduit 5€, gratuit pour les moins de 17 ans.



Il y a du théâtre chanté qui vous est présenté samedi à Rai. C'est un opéra comique en 3 actes. L'action se passe à la fin du 17ème siècle en Normandie. Retrouvez humour et chants traditionnels à partir de 20h30 à la salle do rai mi.