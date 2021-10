Cette nouvelle agence de 893m2 est destinée à offrir de meilleures conditions de réception aux demandeurs d’emploi et aux entreprises. Elle sera située au rez-de-chaussée d’un immeuble de 99 logements et sera facilement accessible en voiture ainsi qu'en transports en commun et bénéficiera d'un parking à proximité. La ligne directe employeur 3995 sera conservée.