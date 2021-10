Gagnez vos pass 2 jours au Festival BeauRegard avec l'Agence de l'Eau Normandie - Seine

2010 a été déclarée par l’UNESCO année internationale de la biodiversité. L’Agence de l’Eau s’associe donc tout naturellement au festival se déroulant sur un site exceptionnel, pour sensibiliser le public aux trésors naturels du domaine de Beauregard.

En effet, à Beauregard, les milieux aménagés par l’homme devant le château, les milieux plus sauvages comme le bois, la zone humide abritant une roselière mais aussi les étangs…sans compter le canal de l’Orne en contrebas représentent ici une véritable vitrine vivante de BIODIVERSITE.

A Beauregard, des arbres remarquables (vieux cèdres, chênes chevelus…) ornent la prairie centrale, des frênes et des ifs couronnent le site où les pinsons et grives musiciennes côtoient le pic épeiche plus rare et la poule d’eau ou le canard colvert barbotent à la recherche de nourriture… sans compter les innombrables papillons, bourdons et autres insectes essentiels.

TENDANCE OUEST vous propose de gagnez des pass deux jours dans L'EXPRESSO à 9h15 et dans HITS & Companie à 15h30, ainsi que dans votre journal gratuit d'information TENDANCE OUEST Caen

Le festival Beauregard poursuit et renforce les actions menées sur l’éco-responsabilité et la biodiversité. Au sein de l’espace « développement durable, citoyenneté européenne et éco-événement, un stand proposera aux festivaliers des actions pédagogiques sur la biodiversité durant tout le festival. Ce stand sera animé par l’Agence de l’eau et le CPIE Vallée de l’Orne.

On pourra y gagner « des cadeaux pédago » en jouant au BIO-QUIZZ mené de main de maître par un animateur survolté, découvrir à l’aide d’un microscope les « petites bêtes » invisibles de Beauregard logées pour l’occasion dans des aquariums ou terrariums, ou encore faire son marché de conseils utiles et de documentations en lien avec la biodiversité locale.

Enfin, l’Agence de l’Eau et le festival inviteront chacun des 24 artistes programmés cette année à S’ENGAGER POUR LA BIODIVERSITE. Il leur sera proposé de semer symboliquement une variété florale utile au renforcement de la biodiversité sur le site de Beauregard. Ainsi, les lupins, les lys, les astères, les flox…accueilleront avec plaisir de nombreux papillons, les fleurs de lavande, de thym ou d’acacias seront butinées avec appétit par les abeilles et bourdons du site, les phacélies serviront d’engrais vert naturel ou encore les ½illets d’Inde ou capucines repousseront quelques nuisibles de ce si beau jardin