Malherbe en quête d'un renfort urgent

L’entraîneur du Stade Malherbe et ses dirigeants ont changé leur fusil d’épaule. “On va prendre quelqu’un, c’est sûr, exposait Patrice Garande vendredi 3 janvier. Pour l’instant, on a des contacts et on est en négociation. La volonté est de prendre un joueur au niveau de la récupération du ballon. On a fait une analyse complète des carences qu’on a pu avoir et des performances des joueurs dans ce domaine. Il y a eu beaucoup trop d’inégalités dans les performances et on est à un moment où on a besoin d’avoir des garanties. Ce n’est pas la qualité des joueurs qui est remise en cause. Simplement, certains ont des difficultés à être réguliers au niveau qui devrait être le leur.”

Du caractère !

Laurent Agouazi et Nicolas Seube, qui évoluent à ce poste de milieu défensif amené à être renforcé, sont forcément les principaux concernés. Le profil recherché par Patrice Garande ? “Un joueur d’expérience, qui connaît parfaitement la Ligue 2. Un joueur qui a des qualités qu’on n’a pas, ou qu’on n’a pas encore montrées suffisamment sur la première partie de saison, des qualités de leader, de battant, de guerrier, de meneur.” Caen est donc à la recherche d’un joueur de caractère pour stabiliser sa défense.