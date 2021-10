L'Ovalie défie Rennes en quart de finale du championnat de France

Les quarts de finale se chargeront des retrouvailles les 12 et 19 janvier. Troisième de sa poule derrière Montpellier et Bobigny, mais loin devant Perpignan, Caen a hérité du deuxième de l’autre groupe. Rennes, battu une seule fois cette saison (par Lons, pourtant relégué dans la division inférieure), se présente comme un adversaire redoutable.

La rencontre s’annonce indécise entre deux formations ambitieuses. “Dans un premier temps, on s’était fixé l’objectif de se qualifier pour les quarts de finale, suite à la nouvelle formule du championnat, expose la capitaine caennaise Sandra Rabier. On est toutes des compétitrices, l’objectif est d’aller le plus loin possible. Être en quart de finale n’est pas une fin en soi. Si on peut aller décrocher le Bouclier, on ira le décrocher !” Il faudra, pour cela, prendre le meilleur en deux temps sur Rennes. Match aller au stade Hélitas, dimanche 12 janvier (15h).