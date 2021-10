Mercredi , sorties cinéma: Dog Pound, les petits ruisseaux avec Daniel Prévost, Kiss & Kill avec Katherine Heigl et Ashton Kutcher, et Top Cops avec Bruce Willis dont nous allons parler aujourd'hui.

L'histoire de deux flics de la NYPD à la recherche d'une carte de baseball volée, rare mais en parfait état, et qui se retrouvent vite face à un impitoyable gangster obsédé par les objets souvenirs !

Des supers filcs pas très malins, qui font équipe ensemble alors qu'ils n'ont rien en commun. L'un est blanc, l'autre est noir. Ca ne vous rappelle rien? Bien sûr l'arme fatale est déjà passé par là. Et dans les années 80.

On se retrouve donc avec un film démodé, un genre que le réalisateur n'a pas réussi dépoussiérer. Les gags sont poussifs, l'ensemble est assez lourd. Bruce Willis n'est pas au top de sa forme et Tracy Morgan est très horripilant.

Une seule bouffé d'air dans ce film, l'acteur Sean William Scott , Stifler dans American Pie, qui s'en sort bien.

Top Cops, c'est au cinéma depuis mercredi