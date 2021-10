Sortir en région: mardi 7 janvier

CALVADOS

La Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l'Université de Caen vous propose des visites guidées interactives de la restitution virtuelle de la Rome antique avec des thèmes différents... Vous vous croirez demain dans le temple de Claude. C'est gratuit, à partir de 18h30.





Depuis 5 ans, le cirque Karl Borsberg propose un spectacle de Noël riche en diversité et en découverte.

Le public est invité à partager l'émerveillement de la maîtrise des jongleurs de diabolos, la peur avec un unique numéro de roue de la mort, l'émotion d'un trio masculin exécutant à la perfection d'incroyables acrobaties, la joie provoquée par les clowns, la surprise des grands illusionnistes... autant de mots qui traduisent si bien la diversité du cirque.

C'est à Ifs demain mercredi à partir de 17h.





MANCHE

Demain mercredi, marché terroir et bio à Avranches. Ce marché a lieu sous les petites halles, face à l'hôtel de ville d'Avranches. Vous y trouverez du pain et des viennoiseries, des fruits et légumes, de la viande et du fromage et autres produits du terroir qui raviront vos papilles. Tous les mercredis de 16h à 19h30.





Demain mercredi, Atelier de fabrication de la gâche pour les enfants à Lingreville. Si vos enfants aiment la douce odeur de pain chaud alors la fabrication de la gâche sera l'occcasion de passer un bon moment gourmand. Une animation à dorer de plaisir !

A partir de 8 ans. Limité à 12 enfants. Rendez-vous à la boulangerie Au bon pain d'autrefois à Lingreville demain mercredi à 10h30. Réservation à l'office de tourisme de Montmartin sur mer.





ORNE

« Le conte d'hiver » est présenté demain mercredi soir au forum de Flers. Au royaume de Sicile, le roi Léonte et sa femme Hermione attendent un heureux évènement. L'idylle tourne au drame le jour où Léonte se met en tête qu’Hermione est enceinte des œuvres de son ami et roi de Bohême Polixène. Prisonnier de sa jalousie, le roi ordonne que la nouvelle-née soit abandonnée et la mère traduite en justice. Dans sa colère, il entraîne son royaume dans le chaos et la destruction. Le pièce de Shakespeare sera jouée à 20h demain mercredi.





Enfin du rire dans la région, Absent pendant 5 années après son dernier spectacle "Papa est en haut" qui avait été un immense succès, Gad Elmaleh fait son retour sur scène dans un one-man show intitulé "Sans Tambour" . C'est jeudi au zénith de Caen et vendredi au parc Anova d'Alençon.