Course-poursuite rocambolesque au sud de Rouen

Vers 20h30, une patrouille de la compagnie départementale d'intervention (CDI) repère une Renault Mégane en circulation, à Petit-Quevilly, qu'elle souhaite contrôler. Or, cette dernière part en trombe quand la police actionne ses avertisseurs, puis s'embarque à vive allure dans une course-poursuite mouvementée. Dans une rue à sens unique, le fuyard heurte même le fourgon de la police avant, une nouvelle fois, de réussir à fuire. Finalement, un pneu crevé et roulant sur la jante, la Mégane rejoint Saint-Etienne-du-Rouvray et le quartier de la Houssière. Entre temps, les occupants du véhicules s'étaient débarrassés d'objets non identifés par la fenêtre.

La voiture s'arrête un court instant. Deux passagers prennent la poudre d'escampette : l'un se cache derrière une voiture (il sera arrêté) et l'autre pénètre dans un pavillon, traverse le salon et disparaît par la porte arrière. Le conducteur, lui, malgré le gaz lacrymogène projeté par les forces de l'ordre, réussit à redémarrer et à prendre la fuite une dernière fois.

Si ces deux derniers sont toujours recherchés, la police affirme connaître leur identité. Originaires des environs, ils sont défavorablement connus des services. Le seul individu interpellé est âgé de 17 ans.