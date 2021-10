Christian Leyrit dit au revoir à la Basse-Normandie

Né le 27 avril 1949 à Riom dans le Puy-de-Dôme, Christian Leyrit a vu son passage en Basse-Normandie marqué notamment par la rédaction d'une charte sur la qualité de la vie nocturne pour que riverains et habitués des bars trouvent le bon compromis pour s'entendre. Il avait également reçu à la Préfecture de très hauts représentants des pays alliés de la Seconde guerre mondial à l'occasion du 65e anniversaire du débarquement en juin 2009, comme le président américain Barack Obama, le prince Charles, le premier ministre britannique Gordown Brown ou encore, le président français, Nicolas Sarkozy.

Avant de s'installer à Caen, il a travaillé à la Direction régionale de l'Équipement en Ile-de-France (1973-1981). Puis il a été Directeur des routes au Ministère de l'Équipement (1989-1999), préfet de la Charente-Maritime (1999-2004), préfet du Val d'Oise (2004-2007), puis préfet de Corse-du-Sud et de la région Corse (2007-2008).

Il est donc remplacé par Didier Lallement. Ancien secrétaire général de la préfecture de la Marne et ancien préfet de l'Aisne et de Saône-et-Loire, Didier Lallement connaît depuis ce midi sa nouvelle affectation. Il a été nommé, ce mercredi 23 juin, en Conseil des ministres, préfet de la région Basse-Normandie et préfet du Calvados. Né en 1956 à Lyon, il occupait jusqu'à présent le poste de Secrétaire général du Ministère de l'Ecologie. Il a également été directeur général des collectivités locales (1997-2000), directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice (2001-2004), directeur de cabinet au ministère des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (2005-2007) et directeur général de l'aviation civile au ministère des transports (2007).