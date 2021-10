Ophtalmologie : le CHU de Rouen se modernise

Inaugurés en décembre, ils permettront d’accueillir dans les meilleures conditions près de 40 000 patients par an.

Service de pointe

“Jusque-là, les consultations se faisaient dans une grande salle. On entendait tout ; la confidentialité n’était pas toujours respectée”, déplorait le Professeur Marc Muraine, chef du service ophtalmologie du CHU de Rouen, où sont orientés les urgences et le traitement de certaines maladies de l’œil. Ce nouvel espace, vaste de 1 200 m2, est totalement adapté aux non et mal-voyants. Une lumière tamisée, une signalétique spécifique, la présence d’un système de balises sonores par “bluetooth”... Autant de nouveautés très attendues par un service dont la renommée est nationale, voire mondiale, notamment sur la greffe de cornée. Chaque année, près de 250 greffes de ce genre sont ainsi réalisées à Charles-Nicolle.

Concernant la rétine ou le strabisme, le service du Pr Muraine est également une référence régionale. Le nouvel espace de consultation intègre par ailleurs une salle pour interventions chirurgicales légères, telles que les injections intravitréennes traitant la dégénérescence maculaire liée à l’âge, connue sous l’acronyme DMLA.