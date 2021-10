Les silos de la presqu'île Elie vont se parer de mille feux grâce à l’entreprise parisienne R-Architecture

Il y a un petit peu plus d’un an, l’entreprise Sénalia lançait un concours dans le but de valoriser les silots de la presqu’île Elie, dont les plus anciens ont été construits il y a plus de cinquante ans.