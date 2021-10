L'hommage au général Bigeard

Il est mort à Toul le 18 juin, âgé de 94 ans. A ce combattant, l'un des plus décorés de France, les honneurs militaires ont été rendus mardi matin dans la cour d'honneur des Invalides.

Avec lui disparaît une certaine image de l'armée française : celle des guerres d'Indochine et d'Algérie, épilogue de l'aventure coloniale – et dernières opérations militaires menées par la France pour son propre compte ; aujourd'hui, à l'heure des opérations de police internationales, le légendaire Bigeard n'était plus dans le sujet.

Il avait pourtant inventé une façon très moderne d'exercer le métier militaire Fils du peuple, aussi doué pour la communication que pour le combat rapproché, pionnier d'une armée pratiquant la guerre comme un sport d'équipe, son personnage était plus proche du guerrier à l'américaine plus que de l'officier français de tradition.

Giscardien, secrétaire d'Etat à la Défense (1975-1976), élu UDF de 1978 à 1988 à l'Assemblée nationale, Bigeard écrira beaucoup : ses mémoires (Pour une parcelle de gloire, Plon, 1975) seront un best-seller. L'auteur était devenu une légende vivante.





