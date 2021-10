Les défis 2014 pour les six grands clubs de l’agglo

Rouen Hockey Elite

Championnat : Ligue Magnus. Quatruples champions de France consécutifs, les Dragons de Rouen ont débuté leur saison de la plus belle des manières en remportant 17 matchs en autant de rencontres de championnat. Leur ambition : un nouveau titre national. Du 10 au 12 janvier, ils tenteront également de briller en Continental Cup (coupe d’Europe). Ca se passera à la maison.

SPO Rouen Basket

Championnat : Pro B. Les basketteurs rouennais ont revu leurs ambitions à la baisse après cette première partie de saison de Pro B. Quinzièmes du classement, avec neuf victoires et treize défaites, les hommes de Laurent Sciarra montrent beaucoup trop d’irrégularités pour pouvoir viser le haut du tableau. Cette année, l’ambition se limitera au maintien.

Canteleu-Maromme Volleyball

Championnat : Ligue B. Les Loups de Canteleu-Maromme sont loin d’avoir le plus gros budget de Ligue B, mais ils ont signé la belle surprise de ce début de saison en affichant un jeu vif et conquérant. Leaders surprise de Ligue B au bout de douze journées (huit victoires, quatre défaites), les Normands sont sur un nuage. On vise la montée ?

US Quevilly

Championnat : CFA. Après la disparition du FC Rouen des championnats nationaux, l’US Quevilly est le club fanion de l’agglomération. En ce début d’année, les Canaris, éliminés de la Coupe de France, se consacreront à 100 % au championnat de CFA (groupe A). Actuel sixième du classement, est bien qu’un peu irrégulier, l’US Quevilly n’est pas loin du podium...

Stade rouennais (rugby)

Championnat : Fédérale 2. C’est l’une des plus belles réussites sportives rouennaises de cette saison. Leader de Fédérale 2 (4e division nationale), le club de Marc-Antoine Troletti rêve de devenir une référence du rugby dans le nord-ouest de la France. Et ils peuvent compter sur l’expérience du Britannique Richard Hill, entraîneur de l’équipe première. Objectif Fédérale 1.

La Crea Oissel Handball

Championnat : Nationale 1. La communauté d’agglo de Rouen a voulu un club de handball d’élite pour son territoire. Avec La Crea Oissel, le pari pourrait être tenu dans les années à venir. Les Bleus, promus cette saison, sont actuellement troisièmes de N1M, avec cinq victoires, deux nuls et trois défaites. Une montée en ProD2 au terme de la saison n’est pas utopique, même si Saran domine les débats.