Sports : Léopards de Rouen cherchent nouvelles stars

A Rouen, le club de football américain des Léopards, dont l’équipe première évolue en Division 3 nationale, est le seul à posséder une telle section. Créée en 2011, celle-ci se lance en ce début d’année dans une nouvelle vague de recrutement.

Objectif : compétitions

Physique et festif, le cheerleading consiste à exécuter de façon rapide, sur une musique rythmée, des sauts, danses, figures accrobatiques et chants. “Nous scandons des encouragements, des slogans, pour les joueurs mais aussi pour le public venu soutenir les Léopards”, explique Priscillia Gallelli, fondatrice et responsable de la section. “C’est un sport original et complet !” Il faut ainsi savoir réaliser des sauts, des rondades ou autres pyramides humaines ! Le tout dans une ambiance électrique. On a vu plus austère, comme activité sportive. Elle nécessite “souplesse, agilité, force et dynamisme”, estime Priscillia Gallelli qui a appris sur le tas et s’est renseignée sur le web lorsqu’elle a voulu créer la section.

Aujourd’hui, les “cheers” se réunissent deux fois par semaine, le soir, à la Petite Bouverie, pour s’entraîner. “L’idéal serait que l’on soit entre 10 et 20. Notre objectif est de participer, à terme, à des compétitions nationales”. Eh oui, le cheerleading, spécialité rattachée à la Fédération française de football américain, a aussi son championnat. Pour information, ce sport n’est pas réservé qu’aux femmes. Avis aux amateurs...

Pratique. Information à cheerleaderleopards(@)hotmail.fr ou sur le groupe Facebook “Cheer Leopards”