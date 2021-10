Grands chantiers : ce qui nous attend à Rouen en 2014

Pont Mathilde, le retour. C’est sans nul doute la fin des travaux la plus attendue par les Rouennais et les automobilistes. Les délais seront tenus, assure le Conseil général de Seine-Maritime, propriétaire de l’ouvrage gravement endommagé par un incendie en octobre 2012. Cet été, c’est promis, le Pont Mathilde rouvrira à la circulation. D’ici là se déroulera la phase la plus impressionnante du chantier : le remplacement et la réparation de la travée métallique “sud” (celle touchée par les flammes), longue de 115 mètres. Après trois jours de travaux préparatoires, le morceau de pont sera détaché de l’ouvrage le 25 janvier, posé sur une immense barge, puis acheminé à Petit-Couronne où la réparation sera effectuée. Elle consistera à supprimer les 40 mètres ayant le plus souffert du feu, pour les remplacer par une portion neuve fabriquée en Belgique. Sauf imprévu, la travée restaurée regagnera le pont, entre l’île Lacroix et la rive sud, pour une réouverture dans la foulée.

“Panoramagistral”. En matière de tourisme, l’année 2014 sera placée sous le signe de l’ambition, à Rouen, portée par la Crea. Tout d’abord, en septembre, sur les quais rive droite, une grande rotonde abritant un panorama de l’artiste allemand Yadegar Asisi ouvrira ses portes au public. Comme à Dresde ou Berlin, en Allemagne, le créateur emmènera les touristes et les Rouennais dans un voyage à travers le temps.

Jeanne superstar. Quelques mois après, en fin d’année ou en janvier 2015 au plus tard, ce sera au tour de l’Historial Jeanne d’Arc, un projet impulsé par Laurent Fabius lorsqu’il présidait la communauté d’agglomération, d’être inauguré. Sur 950 m2 et cinq niveaux, au sein de l’archevêché de Rouen, le public découvrira un parcours scénographique moderne et vivant, retraçant la vie de la Pucelle d’Orléans et son héritage à travers les siècles.

Une prairie sur les quais. La première phase du réaménagement des quais bas rive gauche de Rouen, l’un des projets phares du mandat de Valérie Fourneyron et d’Yvon Robert, sera achevée avant l’été, en juin plus exactement, selon la Ville. Il s’agira de la portion allant du pont Corneille au pont Boieldieu, transformée en “prairie Saint-Sever”. Près de 5 500 m2 d’espace arboré (181 arbres plantés), agrémenté de mobiliers de détente et d’un nouvel escalier depuis le pont Boieldieu, seront ainsi accessibles aux promeneurs. Un joli coup de vert en perspective pour la rive gauche. Les deux phases suivantes seront réalisées jusqu’en 2016.

Emmurées libérées ! Enfin une place digne de ce nom pour le quartier Saint-Sever. Lancé à l’été 2012, le chantier de réaménagement de la place des Emmurées doit se terminer au printemps, en avril très probablement. Une halle moderne et lumineuse se dressera et accueillera le marché hebdomadaire et quelques manifestations culturelles aux beaux jours.

Repères

CDN. Le Centre dramatique national de Haute-Normandie, alliance de plusieurs théâtres de l’agglomération, est officiellement

né ce 1er janvier.

Dé-fusion. Bois-Guillaume et Bihorel sont de nouveau deux communes distinctes, depuis le 1er janvier. La fusion, cassée en Justice, n’aura duré que deux ans.

Métropole. Rouen et son agglomération pourraient devenir officiellement métropole début 2015, comme le souhaite la Crea. Elle

préparera ce passage courant 2014.

Sangnier. A Mont-Saint-Aignan, le centre socio-culturel Marc Sangnier nouvelle version doit être livré à la fin de l’année. Sa reconstruction est évoquée depuis plus de dix ans.

Ce qui va commencer à sortir de terre

Dans les douze prochains mois, de nombreux grands projets commenceront à prendre forme aux quatre coins de l’agglo. Le quartier Luciline, au pied des Docks 76, va petit à petit devenir réalité, avec la livraison des premiers logements fin 2014-début 2015. Juste à côté, sur les quais, le Hangar 9, qui réunira à l’automne 2015 une discothèque et une salle de billard, commencera à sortir de terre. De l’autre côté de la Seine, le processus va également s’accélérer pour l’éco-quartier Flaubert, porté par la Crea. Sa “zone d’aménagement concerté” (ZAC) sera créée au printemps. On peut également citer le chantier de modernisation, très attendu, du Parc Expo de Rouen, à Grand-Quevilly, qui vient de débuter et s’achèvera en 2015. Plus au nord, route de Neufchâtel, la Matmut devrait donner son premier coup de pioche en vue de la réalisation de son très ambitieux Palais des Congrès (ouverture en 2016).