Vincent Lécuyer, le virtuose rouennais des pizzas folles

Au départ, rien ne semblait prédestiner ce passionné de moto à ce métier. “J’ai été éducateur, agent immobilier puis gérant d’une supérette” retrace-t-il. “Puis, un jour, j’ai aidé un ami dans sa pizzeria de Genève, un soir de match de foot. Dès lors, je n’ai plus quitté ce monde”.

L’homme reprend la pizzeria de cet ami avant de se lancer seul avec son camion dans la région de Neufchâtel-en-Bray. La pizza est devenue une passion. “Ce plat regroupe deux aspects qui me plaisent : la technique, avec le processus de pâtification, et la créativité illimitée que permettent la garniture et l’assaisonnement. Au final, la pâte n’est qu’une assiette que l’on peut remplir à sa guise.” Et de créativité, Vincent Lécuyer n’en manque pas. Lors de la Coupe du monde, pour l’épreuve en tandem avec un ami, il a proposé une pizza forestière à base de crème de marron et de canard. Sa pizzeria, Vroum Vroum Pizza à Rouen, propose quant à elle près de 60 pizzas différentes. “Ma création préférée est la pizza Agostini, un mélange sucré-salé dans lequel on retrouve de la framboise et de la moutarde.”

Ses vidéos bientôt sur internet

Le pizzaïolo ne manque pas non plus de projets, car il souhaite se lancer dans la formation et le consulting. “L’idée est de proposer à des jeunes, des restaurateurs ou des personnes qui souhaitent se reconvertir une formation en préparation de pizzas, ou bien des conseils concernant l’achat de matériel ou d’ingrédients”. Triple champion de Normandie et 6e du championnat de France, il promet de mettre en ligne ses vidéos pour enseigner les rudiments de son art.