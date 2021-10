Sortir en région: jeudi 2 janvier

CALVADOS

Samedi, le château de Falaise vous propose de participer à ses causeries gourmandes. Une façon inédite de découvrir le Moyen Âge dans le château avec des pâtissières spécialisées. RDV samedi toute la journée de 10h à 18h au château de Falaise pour en profiter au tarif habituel.

Amateurs de musique, les puces musicales vous attendent tout ce week-end au Molay-Littry. Ventes, achats et échanges de vinyles, CD, K7, DVD , BD, livres, affiches, badges … Il y aura du choix. Il y a même un dépôt vente d'instruments de musique. L'entrée est gratuite, RDV à la salle des fêtes du Molay Littry samedi et dimanche de 9h à 18h.

Dimanche, c'est la coupe de France de football féminin à Condé-sur-Noireau ! Le football club féminin condéen reçoit l'US Quimper. Les condennes attendent de nombreux supporters alors venez les encourager dimanche dès 14h au stade Gossarte de Condé-su- Noireau, route de Vire

MANCHE

Le sapin de Noël devient rapidement embarrassant dans les maisons et dans les appartements après les fêtes de fin d'année. Plusieurs solutions sont proposées pour valoriser et recycler votre arbuste, tout en respectant l'environnement. Retrouvez toutes les solutions pour recycler votre sapin ici.

Le marché de Noël de Donville-les-Bains s'est terminé ce lundi, mais des animations continuent encore jusqu'à ce jeudi soir, comme la patinoire pour la grande joie des petits et des grands. Un manège est également accessible sur place.

Le planétarium Ludiver est ouvert durant les vacances scolaires ! Visitez la tête dans les étoiles cet observatoire qui vous permettra d'en savoir plus sur les étoiles, les constellations, les galaxies et les planètes. Des ateliers sont aussi organisés pour les plus jeunes. Par exemple de 14h00 à 15h30 : Le bruit et l'orage : expériences sur le bruit, l'orage et la pluie, puis construction d'un bâton de pluie. Durée : 1h30 ? C'est pour les enfants de 7 à 11 ans . Tarif : 4.20€. Plus d'infos sur www.ludiver.com

ORNE

Dimanche, le Tinchebray cyclo vous invite pour une grande randonnée VTT à Monsecret au profit du téléthon ! RDV dimanche matin dès 8h30 au kiosque de Montsecret pour vous inscrire.

Un concert cocktail est organisé vendredi soir au Normandy country club de bellême. C'est le groupe « Indie vision » avec Gipsy au chant et Lionel à la guitare. L'entrée est à 10€ avec un cocktail maison, possibilité de se transformer en concert repas pour 15 €. RDV demain à partir de 20h au golf de Bellême. Réservation dès à présent.

Ce jeudi soir, le cinéma « Les 4 normandy » d'Alençon vous proposent un ciné cité. Projection de « Vénus de la fourrure » de Roman Polanski. Une comédie avec Emmanuelle Seignier et Mathieu Almaric. Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes pour la pièce qu’il s’apprête à mettre en scène, Thomas se lamente au téléphone sur la piètre performance des candidates. Pas une n’a l’envergure requise pour tenir le rôle principal et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d’énergie aussi débridée que délurée. Vanda incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire, écervelée, et ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle. Mais un peu contraint et forcé, Thomas la laisse tenter sa chance et c’est avec stupéfaction qu’il voit Vanda se métamorphoser. Non seulement elle s’est procuré des accessoires et des costumes, mais elle comprend parfaitement le personnage (dont elle porte par ailleurs le prénom) et connaît toutes les répliques par cœur. Alors que l’« audition » se prolonge et redouble d’intensité, l’attraction de Thomas se mue en obsession… Ce sera à 20h30.