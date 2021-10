Notre film coup de coeur de la semaine : La vie rêvée de Walter Mitty

Il travaille au service photos du célèbre magazine LIFE. D’un tempérament timide et introverti, Walter Mitty passe son temps à se rêver en superman qui sauve des enfants d’un incendie ou se bat sauvagement avec son patron. Surtout, il rêve de séduire la ravissante Cheryl, qui travaille à la comptabilité.

Un jour, une photo qui devait illustrer la couverture de l’ultime numéro du journal, qui abandonne l’impression papier pour le numérique, disparaît. Il décide de partir sur les traces du célèbre photographe du magazine, Sean O’Connell, auteur de ladite photo.

Au départ, il y a une célèbre nouvelle de James Thurber, déjà portée à l’écran par Norman Z. McLeod (“La vie secrète de Walter Mitty”, en 1947). Mais cette histoire d’un homme ordinaire qui préfère rêver sa vie que de la vivre est universelle.

Ben Stiller, qui nous avait habitués à des comédies plus outrancières, surprend avec cette œuvre sobre (sauf dans les rêves, étonnants de dinguerie et de trouvailles visuelles) et émouvante, qui tranche un peu dans sa filmographie. En rendant un bel hommage à LIFE, c’est à la presse en général et aux reporters photographes qu’il s’adresse, dans ce film nostalgique et drôle, qui n’hésite pas à stigmatiser les patrons sans foi ni loi qui se débarrassent de leurs employés sans états d’âme. Malgré un début un peu lourd, on est sous le charme de cette comédie d’aventures, aussi amusante que tendre.

Aventures (2013) de Ben Stiller. D’après la nouvelle de James Thurber, avec Ben Stiller (Walter Mitty), Kristen Wiig (Cheryl), Shirley MacLaine (Edna), Adam Scott (Ted Hendricks), Sean Penn (Sean O’Connell), Kathryn Hahn (Odessa), Patton Oswalt (Todd Maher) (1 h 56).