Ifs : le centre “Oxygène” a été inauguré

Cet établissement, destiné à accueillir des personnes 'suffisamment stabilisés pour ne plus relever d'une hospitalisation”, permet à terme l'accueil de plus de 70 personnes dont 14 en appartements de deux pièces. Cette dernière solution offre 'la possibilité d'un logement indépendant à des travailleurs en ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail), autonomes dans les actes de la vie domestique mais nécessitant encore un environnement calme et sécurisé”.

Oxygène dispose également de 36 places d'internat ou de semi-internat. Le passage de l'une à l'autre des structures pour les personnes en situation de handicap psychique est possible en fonction des besoins, laissant ainsi le temps à chacun de cheminer vers l'autonomisation.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire