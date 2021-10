Vos idées de sorties du week-end du 28 et 29 décembre

MANCHE



L'US Cherbourg Tennis de Table organise son tournoi de Noël dimanche à partir de 8h30 à la salle Jean Nordez de Cherbourg. 8 Tableaux ouvert à tous les licenciés, 1 tableau loisirs et non-licencié, 1 section sport adapté et une nouveauté, un tableau "Hardbat" (c'est une variante du Tennis de Table se jouant avec des raquettes spéciales). Un niveau assez relevé sur ce tournoi avec la venue de 3 gros joueurs du CAEN TTC, Jimmy Devaux, Simon Perrot et Antoine Lemerdy évoluant en Nationale 1. Buvette & Restauration sur place.



Dimanche c'est la finale du challenge national du Cyclo-Cross de Flamanville, avec 6 catégories : Cadets, Cadettes, Juniors, Espoirs, Dames et Élites. 500 compétiteurs venus de toutes les régions de France, en clubs ou en sélection départementales et régionales. Les épreuves du Challenge National sont qualificatives et son classement attribue les places sur la ligne de départ pour le Championnat de France. Rendez-vous à partir de 10h au château de Flamanville.



Au Centre aquatique de Saint-Lô ce samedi c'est le traditionnel meeting du Bout de l'An Arena organisé par le club nautique. C'est gratuit si vous souhaitez y assister. Fermeture exceptionnelle du centre aquatique en raison de cet événement.



Samedi soir ne manquez pas la traditionnelle soirée Twin'Noël à la Bazoge avec deux affiches d'exception. Au programme : The Nunk et le 61 Crew qui viennent de Flers et Yriroad un groupe de Laval. Les concerts seront suivis d'une soirée Twin. L'entrée est de 9€ sur place avec une boisson offerte. Rendez-vous à partir de 21h30.



L'équipe de Chauffer dans la Noirceur organise samedi soir la 9ème édition de Réveillons-nous à Montmartin-sur-mer. Plusieurs concerts se succéderont de 19h à 4h du matin. Comptez 7€ la place et rendez-vous à l'espace culturel de MontMartin-sur-Mer.



CALVADOS



Si vous aimez vous promener dans le noir du soir, il y un drôle de voyage à faire à Caen, des poussières de lumières issues du big bang en passant par des théâtres d'ombres en clair obscur et noir et blanc. La ville propose une nouvelle création originale conçue et réalisée par les Allumeurs d'Images. Rendez-vous tous les soirs de 18h à 22h, toutes les 30 minutes. Un spectacle féerique à ne pas manquer à Caen. En plus, c'est gratuit !



Jusqu'au 5 janvier, le festival "enfants des cinés" bat son plein au cinéma Lux à Caen. Des projections spécialement adpatées pour eux et pour tous les âges, les 3-4 ans comme les 8 ans et plus. Des films récents ou sortis un peu plus tôt dans l'année. Retrouvez aussi les fameux "ciné-spectacles", une séance de cinéma accompagnée d'un goûter et d'un spectacle. Il est conseillé de réserver pour ces séances. Le programme complet du festival est à retrouver sur www.cinemalux.org.



ORNE



Pour ceux qui ne peuvent pas être aux sports d'hiver pendant ces vacances de Noël, venez tester le ski de fond à Tinchebray, dans l'Orne. Une piste est installée dans la cour de l'école primaire. C'est ouvert tous les jours et ça coûte 2 euros pour les adultes, 1 euro pour les enfants !