L’île de Caen débute sa renaissance

Au moment de présenter aux Caennais son projet d’aménagement, le paysagiste Michel Desvigne n’a pas de doute sur l’importance d’un tel chantier : d’ici quelques années, la pointe de la Presqu’île de Caen devrait tourner une nouvelle page de son histoire, et peut-être retrouver l’effervescence qui l’occupait lors de son passé portuaire. Une mémoire que l’urbaniste compte bien mettre en valeur, parallèlement à l’architecture contemporaine qui caractérisera les bâtiments qui y verront le jour.

Un préau, et de vastes pelouses

Le premier d’entre eux, le futur Tribunal de grande instance (TGI) de Caen, devrait être terminé mi-2015. Un an après poindra à quelques dizaines de mètres du bassin Saint-Pierre la future bibliothèque multimédia. Devant elle, le quai François Mitterrand, réservé aux piétons et aux cyclistes, pourrait être coiffé sur une partie d’un préau d’une trentaine de mètres de long. Tout autour, des arbres laissant entrevoir les environs. Et derrière le bâtiment en croix, une vaste pelouse transversale de deux hectares pour offrir aux Caennais un espace de promenade et de jeu, et un panorama inédit sur le secteur de l’Abbaye aux Dames.

Michel Desvigne envisage d’y ajouter une grande banquette circulaire. L’avenue Pierre Berthelot, qui épouse la courbe nord-est de la presqu’île, deviendrait également piétonne et pourrait compter une série de jetées, pour pêcher ou flâner au bord de l’eau. Au sud de la presqu’île, de part et d’autre de la meunerie Axiane, deux parkings seraient aménagés en attendant l’édification d’éventuels autres infrastructures.

Le projet final, qui prendra en compte les remarques formulées, devrait être proche de cette proposition, et devrait coûter près de 10 millions d’euros.