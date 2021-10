Un nouveau centre postal de tri à Colombelles

Le centre de tri est à partir de mardi 22 juin concentré sur Colombelles dans de tout nouveaux locaux. Les communes de Mondeville, Démouville et Colombelles et leurs habitants devront s'habituer à cette réorganisation. Mais pour eux, l'investissement de 900 000 euros de la Poste pour ce nouveau centre de tri dans la zone de Normandial est une aubaine.



29 tournées, 1 seul site

“On va devoir apprendre à travailler en équipe, car les 29 tournées de distribution des 11 communes que nous desservons partiront d'ici”, explique le chef d'équipe Jean-Marie Dumoulin. De plain-pied et d'une surface de 550 mètres carrés, le nouveau centre intègre aussi des techniques modernes de classement du courrier. “Casiers hybrides modulables”, ergonomiques et adaptables à la taille de chacun, tapis anti-fatigue et éclairage idéal sont autant d'outils qui permettent “une meilleure efficacité et qualité de service au travail”. Cet investissement, le plus important dans l'histoire de la Poste normande, entre dans le cadre du programme national Cap Qualité Courrier, qui implique la modernisation de son outil industriel.



