Cannabis : ils cambriolent un appartement près de Rouen pour des plants en pots

Dans la nuit de Noël, au moment où le réveillon battait partout son plein, trois jeunes cambrioleurs, dont deux mineurs, se sont introduits dans un appartement de Maromme, en forçant la porte, qu'ils ont saccagé. C'est en emportant leur "butin", qu'ils ont été pris dans l'escalier en flagrand délit par les policiers.

Outre une console de jeu, ils portaient dans les bras des pots de fleurs contenant... des plants de cannabis ! Les trois délinquants ont été placés en garde à vue et la drogue confisquée. Dmiciliés à Maromme, Oissel et Saint-Etienne du Rouvray, deux d'entre eux avaient 15 et 17 ans. Avec le troisième larron, ils connaissaient leur victime âgée de 18 ans. Il avait quitté son domicile pour les fêtes de Noël.

Ce dernier sera très prochainement convoqué par la police pour répondre de détention de produits stupéfiants.