Rouen : le Festival des Jeux de société ouvre ce vendredi !

C’est en 2001, à la demande du conseil municipal enfant que la municipalité organisait pour la première fois le festival des jeux. Aujourd’hui largement étoffé grâce au soutien du Réseau Ludique Normand, le festival affiche un succès colossal : 6 000 entrées l’année passée. “Notre atout principal est la présence d’animateurs expliquant les règles des jeux à disposition” commente Eric Ducrocq président de l’association Ludens et organisateur.

Cette année, vingt quatre nouveaux jeux d’adresse en bois ont été créés, les visiteurs peuvent s’essayer à des jeux de société au bar à jeu et un espace est prévu pour les 3 à 5 ans. “Pour la première fois” ajoute Eric Ducrocq” des maisons d’éditions de jeux sont conviées” ce qui permet de prolonger le plaisir et de repartir chez soi avec des jeux originaux et souvent inédits.

Pratique. 27, 28 et 29 décembre de 14 à 19h, nocturne le 28 jusqu’à minuit. La Halle aux toiles, à Rouen. Entrée libre. www.festival-des-jeux.fr