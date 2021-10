Vigilance orange, les dernières prévisions pour la Basse et la Haute Normandie

Voici l'intégralité du bulletin d'alerte de Météo France émis le lundi 23 décembre 2013 à 19h05 par Météo-France Rennes

Type de phénomène



Vent, Pluie-Inondation et Vagues-submersion.

Phénomène en cours.

Fin de phénomène prévue le mardi 24 décembre 2013 à 13h00

Localisation

Maintien de suivi pour :

Finistère (29), Côtes-d'Armor (22), Morbihan (56), Ille-et-Vilaine (35), Manche (50), Calvados (14), Orne (61), Seine-Maritime (76), Eure (27), Loire-Atlantique (44) et Mayenne (53).

Fin de suivi pour :

Aucun département

Description



Qualification du phénomène :

Perturbation tempétueuse assez courante en période hivernale et comparable au violent coup de vent du 28 octobre dernier.

Faits nouveaux :

Prévision confirmée

Situation actuelle :

La dépression très creuse (941hpa) centrée au nord-ouest de l'Irlande dirige des vents tempétueux de secteur sud-ouest sur le Proche-Atlantique. Sur la Bretagne et le Cotentin, les rafales avoisinent ou dépassent depuis le début d'après-midi les 100km/h par endroits (122 km/h à Ouessant et à la Pointe du Raz, 116 km/h à Landivisiau, 109 km/h à Belle-Ile, 104 km à Brest, 102km/h à Cherbourg et Port-en-Bessin, 96 à Quimper, 89 à Rennes, 93 à Ploermel), elles sont en cran en-dessous pour l'instant sur les autres départements.



Evolution prévue :

Paramètre vent:

Cette dépression va continuer à se creuser dans les heures qui viennent en remontant vers le Nord.

Les vents forts vont progressivement gagner tous les départements concernés et continuer à se renforcer en fin de journée et surtout ce soir, associés à une perturbation pluvieuse bien active. Les rafales de vent les plus violentes sont attendues au cours de la nuit prochaine: elles atteindront 90 à 110 km/h dans les terres en général, 100 à 120 km/h sur le Finistère, l'ouest du Morbihan et des Côtes d'Armor, le nord-Cotentin ainsi que sur tout le littoral (jusqu'à localement 140 km/h sur les côtes du Finistère, du Morbihan, des Côtes d' Armor et de la Manche, 130 km/h sur les caps exposés de la Seine-Maritime). Le vent commencera à se calmer en fin de nuit par l'ouest de la Bretagne, l'accalmie gagnant progressivement vers l'Est en cours de matinée de Mardi.

Paramètre précipitations:

sous cette perturbation très active, les cumuls de pluies deviendront conséquents sur l'ouest de la Bretagne: 30 à 50 millimètres en 24 heures en moyenne , fréquemment 40 à 60 millimètres sur les hauteurs du Finistère et du Morbihan justifiant la vigilance orange sur ces départements. Ces forts cumuls associés aux vents violents risquent d' engendrer des débordements locaux, notamment à proximité des estuaires de la côte atlantique soumis aux forts vents de sud-ouest..

Paramètre vagues-submersion :

D'autre part ce renforcement du vent a des répercussions sur l'état de la mer; les conditions sur le littoral vont alors justifier une vigilance orange vagues-submersion sur le Finistère et le Morbihan: le long de ce littoral, les très forts déferlements associés à ces puissantes vagues de secteur Ouest à Sud-Ouest et la surélévation importante du niveau d'eau au moment de la pleine mer risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables. Heures de pleine mer à Concarneau et Lorient : vers 20h10 lundi 23 décembre; vers 08h30 mardi 24 décembre.