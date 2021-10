Cosmétiques, soins : les hommes font leur révolution

Ils seront 50 % à le faire en 2015. “Les préjugés sont tombés et l’homme ne voit plus le fait de prendre soin de lui comme une atteinte à sa virilité”, analyse Stéphane Lebeau, fondateur du Comptoir de l’Homme.com.

Soins anti-âge

Alors, pour Noël, pourquoi ne pas offrir un soin à monsieur ? Si les best-sellers restent toujours les parfums et les produits de rasage, de nouvelles tendances émergent. Ainsi, les soins pour la peau, de la crème anti-rides aux masques purifiants, sont de plus en plus prisés. “J’avais l’intention d’offrir du parfum pour mon mari mais il m’a demandé de lui offrir des soins anti-âge cette année”, s’amuse Sophie, une cliente d’une grande enseigne de cosmétiques à Rouen. “On vend de plus en plus de coffrets de Noël pour hommes qui contiennent des soins en plus des parfums”, confie une vendeuse. “Les hommes sont une clientèle particulière. Un produit cosmétique va leur faire plaisir, mais ce qu’ils cherchent avant tout, c’est le produit efficace dont ils ont besoin”.

Les soins en institut (épilation, manucure, massages, etc...) sont aussi appréciés. Des salons exclusivement réservés aux hommes font même leur apparition, comme Men Zen à Rouen. Enfin, la tendance des coffrets cadeaux s’est également emparée du secteur. “L’an dernier, on m’a offert un abonnement à des coffrets beauté. Tous les trois mois, je reçois une sélection de soins, parfums et crèmes. J’étais ravi”, explique Matthieu, 28 ans. Il existe ainsi un large choix de coffrets. De quoi passer des fêtes de toute beauté.