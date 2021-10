Réveillon : les restaurants rouennais à ne pas manquer pour vos fêtes

Cela tombe bien, l’opération Les Jeunes à la Table des Toques a sélectionné plusieurs tables réputées à Rouen et dans son agglomération. Thomas Lemelle, le vice-président du Club des Toques, a choisi quelques restaurants pour vous.

Le Saint-Hilaire

« Pour les fêtes, les clients peuvent trouver du chapon de Gournay, une variété qui avait disparu et qui revient cette année seulement. Nous proposons évidemment les coquilles Saint-Jacques, toujours appréciées en cette période de fêtes. Comme nous sommes fermés les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier, nous faisons de la vente à emporter. Grâce à ça, tout le monde peut avoir le Saint-Hilaire à la Maison.»

Pratique. Le menu du marché est à 31 €, le menu de fête avec entrée-plat-dessert au choix à 42 €.

110, rue Saint-Hilaire, à Rouen. 02 35 98 74 55.

Origine

« Ce restaurant propose une vraie table créative. Le chef-cuisinier fait vraiment du bon travail. Il ne fonctionne qu’avec des produits de qualité. Les cuissons sont toujours justes, la décoration est agréable. Vraiment, il n’y a aucun défaut. »

Pratique. Menus de 42 € à 81 €.26, Rampe Cauchoise, Rouen. 02 35 70 95 52.

Gill

“Chez Gill, c’est LA tradition de la cuisine française à l’état pur, avec uniquement de très beaux produits proposés. Le produit est la véritable star de l’assiette.”

Pratique. Menus de 38.50 € à 98 €. Foie gras poêlé, noix de Saint-Jacques, raviolis de fenouil, blanc de turbot en croûte de persil sont notamment aux menus. 8, quai de la Bourse à Rouen. Tél : 02 35 71 16 14.

Auberge des ruines

Le chef-cuisinier Christophe Mauduit nous décrit sa carte de Noël : “Nous travaillons presque exclusivement avec des produits locaux. Pour les fêtes, nous proposons du sanglier normand issu de la chasse, des escargots de la forêt, des pâtes fraiches avec de la semoule normande ou encore du foie gras poêlé. Le but, c’est de redonner goût au patrimoine gastronomique français.”

Pratique. Place de la mairie, Jumièges. 02 35 37 24 05.

Mais aussi : Le Saint-Pierre à la Bouille, Les Capucines...A vous de faire votre choix mais faites vite. Les tables commencent à bien se remplir et les places se font rares.