Caen. Le centre commercial Côte de Nacre va changer de visage avec une nouvelle extension

Mardi 1er juillet, Florent Renet, directeur du centre commercial Côte de Nacre à Caen, a présenté les contours du projet d'extension du centre. Les travaux ont débuté fin juin sur une partie du parking de l'entrée 3. Ils devraient durer environ un an, avec une ouverture complète prévue d'ici la fin 2026.

Florent Renet explique : "C'est un double projet en un. Le premier, c'est d'agrandir la galerie du côté de cette entrée 3, de la magnifier un peu et d'y implanter quatre cellules commerciales." Ces zones n'ont pas encore trouvé preneur, mais le directeur confie que "des pistes sont à l'étude, mais nous n'avons pas de secteur d'activité prédéfini pour intégrer ces cellules".

Un pôle de quatre restaurants va s'installer

Au global, la surface du premier projet est d'environ 600m². Et le deuxième projet de cette extension est la création d'un pôle restauration. "Ce pôle sera complètement en extérieur et totalement autonome. En tout, il y aura quatre nouveaux restaurants à venir", précise Florent Renet. Il affirme également que les quatre enseignes ont déjà signé leur bail de gestion, mais "pour des questions de confidentialité, je tairai les noms pour le moment", ajoute-t-il.

Seules informations connues, "ce sont des restaurants avec de la mixité et le fil conducteur c'est la qualité. Il n'y aura donc pas de fast-food à proprement parler. On pourrait retrouver des burgers par exemple, mais ce sera du burger qualitatif". Chaque restaurant pourra bénéficier de sa propre terrasse et dans le projet, il est prévu la mise en place de végétation.

L'extension du centre commercial Côte de Nacre va s'étendre de l'arrière du magasin Gemo jusqu'à l'entrée du drive de Carrefour. - Design by L35 Architectes

Un centre en évolution constante

Florent Renet est le directeur du centre commercial Côte de Nacre, dont la gestion appartient à Tarranae. Depuis l'arrivée du groupe, le centre ne cesse d'évoluer. Déjà en 2022, plusieurs rénovations ont été réalisées. Avec cette extension, Florent Renet ne s'en fait pas, "cela va forcément attirer du monde".

C'est déjà le cas, puisqu'il y a quelques mois déjà, le centre a accueilli Maison Cookie. Dans quelques jours, l'agence de voyages Fram devrait ouvrir ses portes. Et l'ouverture d'une autre boutique est déjà prévue d'ici la fin de l'année. Là encore, le directeur du centre préfère ne pas encore communiquer sur le nom de l'enseigne.

A long terme, le centre commercial devrait profiter également des immeubles et bureaux qui seront construits dans la ZAC du Mont-Coco, située à proximité. "A ce jour, nous avons un peu moins de trois millions de visiteurs par an. Avec ces arrivées, il y aura forcément un effet boule de neige qui fera augmenter ce chiffre. Même si ce n'est pas objectif premier, ce sera toujours bénéfique pour le centre", conclut Florent Renet.