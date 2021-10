Cadeaux de Noël : à quoi rêvent les hommes à Rouen ?

Et notamment ces messieurs... Nous avons donc demandé à quelques hommes quel est le cadeau dont ils rêvent pour le 25 décembre.

“Un week-end à Prague”, répond Alan. Jérémy rêve lui aussi de voyage, mais au Tibet. De son côté, Grégory, 33 ans, est plus original et espère un projecteur “R2D2”. Quant à Jean-Paul, professeur de 46 ans, ses vœux sont plus classiques : “J’aimerais bien que mes enfants m’offrent des cravates. Chaque année, j’ai des chemises mais pas les cravates qui vont avec !”

Hi-tech, évidemment

On retrouve bien évidemment les habituels produits high-tech : ordinateurs, tablettes, smartphones... “En général, je profite de Noël pour remplacer ce que j’ai cassé dans l’année”, glisse Charles, étudiant.

Il n’est pas certain que cette liste soit d’une grande aide pour ceux qui n’ont pas encore trouvé quoi offrir mais, comme le souligne Guillaume, “finalement ce qui compte, c’est le partage”.