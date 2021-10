Rouen : agressée par son homme, sauvée par son fils

A son retour au domicile de sa petite amie, mère de deux enfants habitant à Petit-Couronne, ce fut presqu'une lune de miel. "On s'entendait bien. On repassait de bons moments ensemble", constatait-elle. Pourtant, au soir du 28 novembre dernier, tout a rebasculé dans la violence.

Version de l'homme convoqué devant le tribunal : "On a eu des mots ! On n'était pas d'accord à propos d'une ex avec laquelle je suis sorti". Le ton a monté. "Madame m'a porté des coups. Je l'ai repousée. Elle est revenue à la charge. Alors, je lui ai donné un coup de poing".

La femme n'est pas franchement sur la même longueur d'onde. A l'examen médical, le médecin légiste avait constaté de multiples hématomes dans le dos et sur un bras, ainsi que la perte d'une dent...

"Il a commencé à m'attraper par le vêtement", témoigne-t-elle devant le juge. "Après, il m'a donné des coups de poing à la figure, au ventre, aux côtes. Mon fils est descendu de l'étage. Il l'a repoussé, deux fois. On a essayé d'appeler la police mais il nous a pris nos téléphones. Mon fils est alors sorti dehors et a appelé la voisine".

Le tribunal correctionnel de Rouen a condamné l'homme pour violences en récidive à 15 mois de prison avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans avec obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec la victime.