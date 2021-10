Seine Maritime, Calvados : avis de grand vent à la veille de Noël !

Ce samedi 21 décembre a déjà été très venteux. Ce n'est rien, apparemment, par rapport à ce qui nous attend en début de semaine prochaine, si l'on en croit les prévisions à court terme de Météo France. Si l'on s'attend à une accalmie ce dimanche, dès lundi matin 23 décembre, le vent reprendra de plus belle avec des rafales qui dépasseront les 80 km/h.

L'après-midi, il enflera encore avec des rafales de près de 100 km/h sur le littoral et de 8O à 90 km/h à Rouen. L'Eure, sauf en vallée de Seine, devrait être moins touchée. La soirée ne sera pas plus calme, ni la nuit, voire tempétueuses : Météo France parle de plus de 110 km/h en bord de mer et 100 km/h dans les terres.

Pour la nuit de Noël (24 au 25), les météorogues restent prudents. Certains ont parlé de tempête, mais sans pouvoir à l'heure actuelle le confirmer.