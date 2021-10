Tourlaville : il harcèle une adolescente au téléphone

Un Tourlavillais âgé de 22 ans, a été interpellé et entendu par les policiers, pour avoir émis 100 SMS et 40 appels téléphoniques malveillants envers une lycéenne âgée de 15 ans avec laquelle il était entré en contact par le biais d'un site de rencontre, et avait eu par la suite une relation sexuelle.

Satisfait par ce premier ''contact'' il a tenté avec insistance et menaces de la convaincre à poursuivre cette relation, ce que l'adolescente n'a pas voulu. La mère de celle-ci a déposé une plainte contre lui pour les faits exposés par sa fille. Le mis en cause, a reconnu les faits, les justifiant par le fait que sa correspondante l'avait effacé de ''son mur'' sur un réseau social. Le harceleur sera convoqué devant la justice le 10 janvier.