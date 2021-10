Affaire O'Kallaghan's : une pétition pour soutenir le pub

Le microcosme qui fréquente les bars rouennais s'émeut depuis la semaine dernière et la décision municipale de fermer la terrasse du bar O'Kallaghan's après 23 h.

Sur la page Facebook du bar Le Saxo, le patron de l'établissement vient porter secours à son homologue : "Le Saxo est solidaire de l'Oka ! L'heure n'est pas à rester chez soi mais à s'ouvrir et partager ! Citoyens et aubergistes nous souhaitons continuer à offrir des moments de détente à nos visiteurs. Cessons la politique de répression et dialoguons. Tolérons nous les uns les autres pour une ville meilleure et festive", peut-on y lire.

Une pétition circule également pour pouvoir rouvrir la terrasse.