Gagnez votre imprimante multifonctions sur Tendance

Pour garder des souvenirs de vos fêtes de fin d'année, Tendance Ouest et Daltoner vous offrent votre imprimante multifonctions Brother.

Elle vous permettra de l'utiliser pour imprimer, scanner, faxer en toute simplicité. Vous pourrez également l'utiliser en Wi-Fi avec votre smartphone ou votre tablette si vous êtes chez des amis en voyage ou dans la rue.

Elle coûte 149 euros en magasin.

Ecoutez Tendance Ouest cette semaine et jouez par SMS avec le mot clé TO au 7 11 12 (0,5cts d'euros hors coût d'envoi opérateur) et remportez l'une des 3 imprimantes mises en jeu.