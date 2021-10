Solidarité : pas de répit pour les maraudes à Noël

“Nous sommes là tous les lundis, mercredis et vendredis, et il n’y avait donc pas de raison que nous manquions ce 25 décembre”, indique une bénévole. Dès 11h, les premiers bénéficiaires s’approchent du camion pour obtenir n’ont pas un repas, mais deux. “Comme nous ne venons que trois fois par semaine, l’idée est qu’ils puissent en avoir un second pour le lendemain.”

De la bûche au menu

La Croix Rouge est le seul autre organisme à organiser une maraude dans les rues de Caen. “Tous les soirs à partir de 19h, nous sommes place de la République, puis sur le quai Vendeuvre et enfin à la gare”, assure Christian Vives, responsable de l’équipe mobile de Caen. “A Noël, dans ce qu’on proposera, on glissera de la bûche ou des produits qui évoquent la fête, même si certains auront logiquement la tête ailleurs”. Chaque soir la Croix Rouge accueillent 90 personnes, alors qu’un appel aux bénévoles est lancé. “Il nous faudrait être au moins 130 pour que les roulements ne soient pas trop lourds à assurer, et pour l’instant nous ne sommes qu’une centaine.”

Pratique. Tél.02 31 82 59 43