Spiritualité : “Dieu croit en l’homme”

“Jésus, fils de Dieu, est venu parmi les Hommes pour les réconcilier avec son Père, eux qui s’étaient éloignés par le péché”, rappelle le Père Jean-Marie Fromage, curé de la paroisse Saint-François de Sales. “Il est venu annoncer la Bonne Nouvelle”.

3 000 personnes à Saint-Etienne

“Nous revivons tous les ans cet événement avec la liturgie proposée par l’Église Catholique. C’est le sens de la messe de la nuit de Noël”, poursuit-il. Pour faciliter la démarche des Caennais, et “marquer le caractère religieux de cette fête”, plus d’une douzaine de veillées et messes de la nuit de Noël sont proposées dans les différentes églises de la capitale régionale.

L’abbatiale Saint-Etienne, jouxtant la mairie, accueillera plusieurs célébrations (19h messe des familles, 22h30 veillée puis messe).

Tous les ans, près de 3 000 personnes se retrouvent à Saint Etienne. “J’annonce toujours avec joie ce mystère de la venue de Dieu parmi les Hommes. Si Dieu croit en l’Homme, l’Homme peut croire en Dieu, et en l’humanité”, souligne le père Fromage.