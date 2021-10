Qui êtes-vous réellement?

“A me balader dans les rues de Caen ces jours-ci, j’ai plaisir a écouter les remarques des Bas-Normands. Certains disent que je suis né au pôle Nord, d’autres en Laponie, car c’est là-bas que je réside. Mon lieu de naissance m’a été caché et aucun historien de l’université de Caen n’a pu m’aider à ce sujet. Je sais juste que depuis des siècles, mon âge est bloqué à 75 ans”.

Quel est votre programme dans l’agglomération ?

“Les 35 heures sont loin pour moi ! Mais comme mes lutins font le travail le reste de l’année, je ne trouve pas anormal de m’investir en décembre. Ce 18 décembre, j’étais par exemple à Evrecy pour accompagner des infirmières à domicile, et le même jour à Cherbourg pour une collecte de sang. Ce jeudi 19, je présiderai l’arbre de Noël du CHU à 14h30. Je suis sollicité par de très nombreuses écoles maternelles, je vais à la rencontre des enfants comme ce jeudi à l’école du Centre à Mondeville”.

Le week-end arrive et vous n’aurez guère le temps de vous reposer...

“Le dernier week-end avant Noël, c’est shopping ! J’en profite pour être présent dans les différentes galeries commerciales et conseiller les parents sur les bons ingrédients à acheter pour le repas du réveillon. Je serai ce samedi aux Rives de l’Orne et à Mondeville 2. Je passerai aussi en coup de vent sur la place Saint-Sauveur samedi et dimanche entre 15h et 15h30 et entre 18h30 et 19h. Car entretemps, je dois être dans mon chalet rouge au pied du grand sapin de 8 mètres. Ce samedi à 14h, je suis également attendu au Cirque Bosberg, au complexe sportif de Ifs. Et puis je ferai une encore un shopping à Mondeville 2, lundi 23 et mardi 24 de 10h à 13h et de 14h à 19h. Quelles journées” !

Avec les années, n’êtes-vous pas blasé par toute cette activité ?

“Ce serait dur de l’être face à tant de sourires. Et puis, je m’amuse. Ce dimanche 22 par exemple, je conduirai le petit train de Caen pour emmener qui le souhaite du marché de Noël aux Rives de l’Orne. Et le soir, je monterai sur la scène du Zénith pour participer au cirque de Noël” !

Comment faites-vous pour être partout ?

“Le don d’ubiquité m’a été offert. Je peux à la fois me trouver aux Rives de l’Orne comme en hyper-centre. Ça me demande beaucoup d’énergie. Heureusement, la période de Noël, ce n’est qu’une fois par an et je ne perds jamais la clé des couloirs du temps”.

Et le 25 que ferez-vous ?

“Toute la nuit de Noël, vous imaginez bien que ce sera la course. Même si je me montrerai discret ce jour-là, je ne manquerai pas de faire un petit coucou aux enfants du CHU de 10h à 12h”.

Que deviennent les boissons et bonbons laissés par les enfants à votre attention la nuit de Noël ?

“Les Caennais sont généreux, je n’ai pas à me plaindre. Mais quand j’arrive, les bonbons ou les chocolats que les enfants m’ont laissé ont parfois disparu. Ce sont certainement les parents farceurs et gourmands qui les mangent avant mon arrivée” !