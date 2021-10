Au château, une grue pour déposer les statues

Cette intervention vise à remplacer l'ensemble des troncs d'arbre de l'œuvre de Huang Yong Ping One man nine animals. La présence d'une grue est nécessaire pour cela.

Par la même occasion, les neufs statues en fonte d'aluminium ont été momentanément redescendues sur terre. Elles seront ainsi nettoyées avant d'être replacées.

One man nine animals a été mis en place en 2007 dans l'enceinte du château de Caen. L'ensemble représente des animaux mythiques empruntés au plus ancien guide de voyage chinois, le Shangai Jing, vieux de plus de 2300 ans. Il avait aussi été exposé en 1999 au Pavillon français de la Biennale de Venise.