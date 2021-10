Sortir en région: jeudi 19 décembre

CALVADOS

Il y a du jazz ce jeudi soir à Caen. Le Priscilia Valdazo trio avec piano, contrebasse, batterie et chansons aux accents sud américains. RDV à 21h à la Poterne à Caen.Un conte pour enfants est à découvrir au Forum à Falaise. Johan Padan raconte la découverte des Amériques d’après le conte de Dario Fo. C'est jeudi à 20h, entrée à 3€. Concert rock ce jeudi soir au El Camino à Caen. Daad + One Shot à voir dès 20:30 . Entrée à 3€.Et puis à Bayeux, découvrez « le fabuleux voyage de Téhophile ». Une histoire en chanson par les Olifans.Avec la voix, le corps, les objets et les instruments, le petit ensemble de Théophile convie les jeunes auditeurs à explorer de nouvelles sonorités, pour faire l'expérience d'une aventure musicale originale. C'est A la Médiathèque sur réservation de 15h à 17h.



MANCHE

En cette fin d'année Coutances fête Noël avec de nombreuses animations pour petits et grands. Il y a également des spectacles de rues, un marché de Noël et l'embrasement de l'hôtel de ville. Tout est gratuit. Retrouvez l'ensemble des animations sur www.ville-coutances.frCe jeudi après-midi, concert pour enfants à Agon Coutainville. C'est « Norkito », un crapaud presque charmant. C'est un conte musical participatif s'adressant à un public de 3 à 10 ans. Bâti sur le principe des récits en randonnée, il prend place dans l'univers du cirque... C'est à 14h30 à l'aphithéâtre d'Agon. Du jazz à Cherbourg au Théâtre de la Butte. Standards et avatars par le Trio David Chevallier. C'est à 20h30.Venez voir Clap à Saint-Lô au Théâtre Roger Ferdinand . C'est une plongée dans le monde des claquettes, une histoire tout en Clic et en Clac, un hommage à l’âme dansante d’un studio de cinéma qui résonne encore des virtuosités qu’il a abritées…Les six danseurs, plusieurs fois champions du monde, nous entraînent avec fougue, humour et élégance dans les méandres d’un monde fantaisiste en passant de la réalité à la fiction avec un naturel déconcertant.Les chorégraphies, par leur inventivité et leur créativité, dépassent en effet la simple performance : elles suscitent le rire, l’émerveillement, le plaisir pur. RDV à 20:30.



ORNE

Les bons contes du bon vieux temps, c'est du théâtre d'ombres à Argentan au Quai des Arts. C'est gratuit et c'est à 19h30. Ne passez pas à côté de la représentation du grand classique « Pierre et le loup » à Vimoutiers. Le contre musical de Prokofiev sera interprété par Pauline Couic et l'Orchestre Régional de Basse-Normandie. Un spectacle onirique à voir dès 4 ans. RDV Salle Armontel à 20:00.Dès demain vendredi, le festival Electro Léo revient pour une 3ème édition encore plus ambitieuse, grâce au soutien de la Ville d'Alençon et du Conseil général de l'Orne. Ce festival de musiques électroniques se déroulera sur 2 jours à Alençon :Vendredi 20 décembre au quartier St LéonardSamedi 21 décembre au parc AnovaLa programmation de cette édition est un mélange d'artistes de renommées internationales et d'artistes régionaux.

- Popof : programmé dans les plus grands club, il a été le parrain des 15 ans de la Techno parade qui a eu lieu au mois de septembre dernier.

- Zardonic : l'uppercut visuel et sonore de cette programmation. Phénomène haut en couleurs nous venant tout droit du Venezuela pour sa 1ère tournée Européenne (seulement 2 dates en france).

