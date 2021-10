The Rabeats sont les invités exceptionnels de 100% Ouest ce mercredi soir

Totalement Made in France, le groupe The Rabeats, formé en 1990, est indéniablement le Tribute Band le plus réputé de l’Hexagone pour son extraordinaire hommage perpétué à la mémoire du plus grand groupe pop de tous les temps.

Avec plus de 1000 concerts et plus d’un million de spectateurs à leur actif de par le monde, The Rabeats n’est pas une simple et pâle copie de l’original, loin de là, il offre une incroyable interprétation de la musique des Beatles comme on a trop rarement l’occasion de l’entendre et de le voir.

Ce mercredi soir, retrouvez Dip le bassiste du groupe en interview dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest à partir de 20h00.