Table rouennaises : Otrechoze, le bio séduit en mode cantine

C’était la première fois que je m’y rendais ; on m’a accueilli avec un grand sourire, on m’a tout expliqué en prenant le temps de me montrer le fonctionnement de ce restaurant pas comme les autres. Et pour info, manger sainement ne vous coûtera pas plus cher : Otrechoze propose notamment l’omelette, dessert et café à 8,40 € ou un plat du jour, dessert et café à 11,40 €.

Ici, vous vous servez vous-même, parmi un choix intéressant d’entrées fraîches ou de dessert maison. Pour les plats, c’est le cuisto lui-même qui remplit votre assiette.

Cuisine 100 % maison

Ce jour-là, je débute mon repas avec une légère et savoureuse salade de quinoa, agrémentée notamment de féta et de quelques crudités. Un superbe effet, un lancement parfait. En plat, sachez-le, vous ne serez pas déçu, ni en qualité ni en quantité. Aujourd’hui, c’est saucisse artisanale à l’oignon et purée maison, les morceaux de pomme de terre fondante en attestent. On se régale, avec une cuisine franche et savoureuse, avec, en prime, des produits authentiques. Une très belle découverte.

Pratique. Otrechoze, 1 rue Georges Braque, à Rouen. Ouvert du lundi au vendredi, à midi. Tél. 02 358 65 65 65.