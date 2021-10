Le créateur rouennais de jouets exporte dans le monde entier

Cette entreprise familiale, qui a une agence à Hong Kong, conçoit, fait fabriquer et commercialise des jeux vendus dans le monde entier. A sa tête : Laurent Brasseur, fils et petit-fils de grossistes en jeux. MBI vend ses créations dans 27 pays et 2 millions de pièces par an, quasiment toutes en plastique et fabriquées en Chine. “J’aimerais rapatrier certaines productions, mais c’est tellement difficile de trouver des entreprises ici prêtes à travailler pour nous”, regrette Laurent Brasseur. En attendant, dans cette concurrence mondiale, il faut renouveler les produits sans cesse. Le point fort de MBI : les fermes, ses tracteurs et ses animaux, commercialisées sous les marques MacFarm, Starlux depuis peu ou via des marques de distributeur. “Nous avons aussi beaucoup investi dans les jeux artistiques et éducatifs”. Là, c’est Artech. A chaque domaine, une marque. Vous ne trouverez jamais de jouets “MBI” dans le commerce.

A La Vaupalière, on crée, on teste des prototypes. Et qui a les idées ? “C’est moi”, lance Laurent Brasseur, qui vit à cent à l’heure. Innover sans cesse n’est pas toujours un jeu d’enfant.