Deux ans après son album intitulé Derrière la porte qui marquait ses retrouvailles avec Jay Alansky et dont elle avait signé la plupart des textes, Jil Caplan revient avec sa voix sensuelle et ses mélodies expressives. C'est le 9 janvier, à 20h30, au Carrefour Socio-Culturel et Sportif de Mondeville. Tél. : 02 31 82 22 73. Tarifs de 7 à 9€.







