Pontorson en fête

Ce mercredi, le manège s'installe jusqu'au 4 janvier et sur le marché et chez les commerçants venez gagner avec le Père Noël

des bouteilles de champagnes (l'abus d'alcool est dangereux pour ma santé) et des places de cinéma (offert par l'OCAC)..

Les samedis de décembre, vous pourrez profitez des jeux de société et jeux en bois mis à disposition. Il y aura aussi un concert organisé samedi 21 décembre à 17h30, et un spectacle de Noël lundi 23 décembre à 15h.

Jusqu'au 28 décembre, RDV également chez vos commerçants pour participer à la tombola de Noël. Premier prix: 1000€ en bon d'achat!

Ecoutez Christelle Pottier, présidente de l'union des Commerçants de Pontorson « ART N'COM ANIM' »: